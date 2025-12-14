「女芸人No.1決定戦THEW2025決勝」が13日、日本テレビ系（土曜後7・00）で生放送されたが、優勝賞金1000万円についてネット上でさまざまな意見が寄せられている。過去最多「1044組」が参加した今大会だが、エンディングでお笑いコンビ「霜降り明星粗品が「賞金1000万円にしてはレベルの低い大会やったと思う」と発言し話題に。なお「M-1グランプリ2025」の出場者数は「1万1521組」となっている。そこでネット上では