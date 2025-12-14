2025年12月3日、中国のポータルサイト・捜狐に「『名探偵コナン』は真に実力ある推理アニメなのか」と題した記事が掲載された。記事は、「東京都・米花町の街角を大きな眼鏡をかけた小学生がすでに30年近くも走り続けている。1994年に原作者・青山剛昌氏の漫画が連載を開始して以来、『名探偵コナン』は単なる推理作品にとどまらず、日本社会の変遷を映し出す鏡となり、世代を超えて共有される文化現象となって、平成と令和という