劇場版「名探偵コナンハイウェイの堕天使」（蓮井隆弘監督）が、10日の初日から6日までの公開27日間で、興行収入（興収）108億8000万円、観客動員数740万人を突破した。配給の東宝が7日、発表した。「黒鉄の魚影(サブマリン」（23年）、「100万ドルの五稜星(みちしるべ)」（24年）、「隻眼の残像(フラッシュバック)」（25年）に続き、4作品連続で興収100億円突破という邦画史上初の記録を樹立した。「−ハイウェイの堕天使」は、