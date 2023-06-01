【名探偵コナン ちぢませ隊11】 5月 発売 価格：1回500円 バンダイは、ガシャポン「名探偵コナン ちぢませ隊11」を5月に発売する。価格は1回500円。 「もしも新一以外もAPTX4869を飲んで小さくなったら…」をコンセプトにした「ちぢませ隊」の第11弾が登場。ラインナップは「工藤新一」、「萩原千速」、「横溝重悟」、「世良真純」、「松田陣平」、「萩原研二」の全6種類となっ