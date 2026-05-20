沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し高校生ら2人が死亡した事故で、2隻の船長が転覆に至る前に一時、乗船中の生徒に操縦のハンドルを持たせていたとみられることが20日、関係者への取材で分かった。海上保安庁が経緯を確認する。