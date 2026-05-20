レゾバティール法律事務所の阪口采香弁護士がABEMA的ニュースショーに出演し、おじさんのハーフパンツ勤務を巡る論争について法的見解を解説した。【映像】ハーフパンツで働く都庁職員（実際の様子）東京都庁で「東京クールビズ」が始まり、新たにハーフパンツでの勤務が可能となった。SNSでは「おじさんのハーフパンツは不快」「おじさんは足を出さないで」「すね毛を見たくない」などと批判の声が上がっている。これについ