映画の世界観を“食”で楽しめる特別企画が登場♡セブン‐イレブンと名探偵コナンのコラボ商品が発売されます。おにぎりやパン、スイーツまで、キャラクターや物語をイメージした全6品がラインナップ。映画と一緒に楽しめる、ファン必見のコラボグルメをチェックしてみてください♪ コナンの世界を味わうフード♡ 「コナンの魯肉飯（ルーローハン）」は680.40円（税込）