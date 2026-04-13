全国公開中の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、初日3日間でシリーズ史上歴代No.1となる観客動員231万人、興行収入35億円を記録した。 参考：【ネタバレあり】『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』次回作は？30作目の予告を考察 原作者・青山剛昌によるコミックスが108巻を超え、全世界で累計発行部数2.7億部を突破、TVアニメシリーズも放送1100回を超える『名探偵コナン』。昨年公開された劇場版