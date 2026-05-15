人気アニメ「名探偵コナン」で毛利蘭役を務める声優の山崎和佳奈さんが、4月18日に亡くなりました。61歳でした。【写真】「名探偵コナン」公式サイトに掲載された訃報サイトは一時、つながりにくい状態に所属事務所の青二プロダクションが5月15日、公式サイトを通じて発表。「弊社所属俳優山崎和佳奈儀（61歳）かねてより病気療養中でしたが薬石効なく2026年4月18日永眠いたしましたここに生前賜りましたご厚誼を深