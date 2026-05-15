アニメ名探偵コナンの公式Xは15日、毛利蘭役の山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんが死去したと発表した。61歳だった。公式Xで「このたび、『名探偵コナン』にて1996年のテレビシリーズ放送開始以来、約30年にわたり毛利蘭役を演じてくださいました声優・山崎和佳奈さんのご逝去の報に接し、謹んで哀悼の意を表します。『名探偵コナン』製作スタッフ一同、山崎和佳奈さんが作品に捧げてくださいました多大なるご尽力と、長年に