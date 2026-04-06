ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて開催中のイベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』に、TVアニメ「呪術廻戦」の声優陣が登場！2026年4月5日（日）、虎杖悠仁役の榎木淳弥氏と夏油傑／羂索役の櫻井孝宏氏を迎え、『「呪術廻戦」スペシャル・トークイベント』を開催。作品世界とシンクロする特別な時間や、新情報発表の様子をお届けします。 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「呪術廻戦」スペシャル・トークイベン