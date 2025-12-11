東京都内で開かれた会合であいさつする自民党の麻生太郎副総裁＝11日午後自民党の麻生太郎副総裁は11日、東京都内の会合で、発足から約1年で終わった石破政権について「どよーんとした感じで、何にも動かないという感じがあった」と当てこすった。麻生氏は自身が首相在任中に石破氏から退陣を迫られた経緯があり、距離がある。石破政権と比較し、高市政権については高市早苗首相ら女性議員の活躍が目立っていると評価。「何と