北海道議会議員の村木中氏が2026年2月17日にXを更新。自身の娘で自民党最年少当選となった村木汀衆院議員と、自民党の麻生太郎副総裁とのショットを公開した。「今後も更に自民党道連の党勢拡大の為にも頑張ります」村木汀衆院議員は2000年2月14日生まれの26歳。8日に投開票が行われた衆院選で比例北海道ブロックから出馬し、選挙時、最年少の25歳で初当選を果たした。村木汀衆院議員の父親である村木中北海道議会議員は17日にXで