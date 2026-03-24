過去最多の議席を獲得した総選挙から1カ月半、高市早苗首相に相次いで問題が押し寄せている。「3月18日の参院予算委員会では、現在持ち上がっている比例定数削減に関し、参政党の安藤裕幹事長から『時の権力者が有利になる制度変更は “独裁” につながる』と厳しい指摘を飛ばされました。実際、『数の力』を手に入れた高市さんの横暴ともとれる態度に、周囲は振り回されていますよ。高市さんの支持率はいまだに高いが、それで