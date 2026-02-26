2月18日に召集された特別国会の冒頭で、自民党の森英介元法相（77）が衆議院議長に選出された。衆院で3分の2を握る自民党だが、人選には紆余曲折があった。＊＊＊【写真を見る】麻生氏が意中の人と…超高級すし店での“濃密デート”政治家一家の末裔政治部デスクが解説する。「森氏をはじめ麻生派のベテラン議員を中心に声がかかった。麻生太郎副総裁を推す案もあったそうです」麻生氏は首相経験者。一度は“三権の長”