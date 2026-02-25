開票日当日の高市早苗首相（JMPA） Smart FLASH

高市早苗首相が「公邸の土日」の苦労明かす 干し芋などで空腹しのぐ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 高市早苗首相が17日の「官邸トーク」で、土日の過ごし方を明かした
  • 官邸内の食堂が休みのため、干し芋や中華まんで空腹をしのいでいるという
  • 警備の都合で買い物にもなかなか行けず、食料が尽きてしまうことが多いそう
