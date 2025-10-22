19日に放送されたNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』でSNS上で《本当に出てた？》と話題になったのが、お笑い芸人のコウメ太夫だ。【写真】出演7秒ほど、素顔にまげを結って登場したコウメ太夫『べらぼう』でコウメ太夫を探せコウメ太夫が演じたのは、主人公の蔦重（横浜流星）が訪れた水茶屋・難波屋の主人だ。蔦重が目当てにしていた看板娘・きた（椿）に対し、難波屋の主人は「その団子はこちらだよ」と声をかけ