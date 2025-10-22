19日に放送されたNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』でSNS上で《本当に出てた？》と話題になったのが、お笑い芸人のコウメ太夫だ。

【写真】出演7秒ほど、素顔にまげを結って登場したコウメ太夫

『べらぼう』でコウメ太夫を探せ

コウメ太夫が演じたのは、主人公の蔦重（横浜流星）が訪れた水茶屋・難波屋の主人だ。蔦重が目当てにしていた看板娘・きた（椿）に対し、難波屋の主人は「その団子はこちらだよ」と声をかけていた。

今回、コウメ太夫はいつもの白塗りと花魁姿ではなく、素顔にまげを結って登場。映っていたのも、きたに声をかけた時の後ろ姿と、きたの様子を見守る横顔のみで、合計でも7秒ほど。

《全然わからなかった》

《観ながら探してたのに、コウメ太夫どこにいたの？》

《気が付かなかったから見返さないと》

SNS上では、コウメ太夫が見つからないといった声が上がっており、さながら”コウメ太夫を探せ”状態だった。

放送後も、コウメ太夫についての投稿が増え続け、話題になっていた。

《後ろ姿と横顔で難易度高い》

《花魁役じゃなかったのか》

《3回目でやっと見つけた》

《コウメ太夫さん発見できず。ちっきしょ〜！》

役者の仕事も増えており、NHKのドラマだけでも、過去には3作品に出演しているコウメ太夫。ドラマに出演するたびに、SNS上で見慣れない素顔に驚く声が投稿され、話題になっているようだ。

肝心の演技については《自然な演技でよかった》《役者としてまたドラマに出てほしい》といった好意的な声も多数寄せられていた。

コウメ太夫は放送前に、自身のXを更新し、《ついに大河出演チクショウ！》《役者での夢が1つ叶ったどんな役なのか皆さま注目してくださチクショウ！〜〜》と投稿していた。

素顔の出演で、多くの注目を集めたコウメ太夫。今後のドラマ出演はどんな姿で登場するのだろうか。