女優のグウィネス・パルトロウ（５３）が新作映画で見せているティモシー・シャラメ（２９）とのキスシーンに、ママ友たちが大盛り上がりしていたという。元夫クリス・マーティンとの間に２１歳と１９歳の子供を持つグウィネスが、共演相手のティモシーとキスをしている新作『マーティ・スプリーム』の撮影現場からの写真が浮上した際、「ママ友」のグループチャットが大興奮に陥って