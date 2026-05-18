信じていたママ友グループから突然、自分だけが知らない情報を知らされたら驚くものでしょう。たとえば先生に渡すプレゼントの集金をいきなり言い渡されたら、誰だって足元が崩れるような衝撃を受けるのではないでしょうか。『ママ友グループで陰口を言われていました。ひょっとしたら園時代のトラブルが原因かもしれません』園時代から仲よしだったママ友グループのなかで、突然仲間外れにあった投稿者さん。習い事の先生への送別