【ドラゴンクエスト チョコボックス ボックスフィギュアコレクション】 11月 発売予定 価格： 385円（単品） 5,390円（14個入り） バンダイは、食玩「ドラゴンクエスト チョコボックス ボックスフィギュアコレクション」を11月に発売する。価格は1個385円。 本商品は「ドラゴンクエスト」に登場するモンスターたちがパッケージ風豪華ボックス入り