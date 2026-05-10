春は子どもの成長を祝う卒園や入学の節目の時期です。本来ならば喜びに満ちたはずのイベントが、思いがけず心に影を落とすこともあるようです。今回の投稿者さんは、地元の写真館のSNSに掲載された1枚の写真を見て、深く傷ついたようで……。『卒園入学のイベントで仲間外れにされてツラい。写真館のSNSにクラスの半分以上が集まった写真が載っていた。「学校変わっても友だちだよ」って書いてあって……私たち親子は呼ばれていな