俳優でタレント松尾貴史（66）が19日夜、Xを更新。Xに寄せられた「ご自身が気持ち悪いって事、自覚して下さい」との匿名の一般ユーザーの投稿に対し「馬鹿馬鹿しい」と一蹴した。このユーザーの「松尾貴史さん、ご自身が気持ち悪いって事、自覚して下さい」とのポストは、参政党支持者とみられる別のユーザーによる松尾に対する「お前が！気持ち悪いんだよ！」とのポストに関連したもの。松尾は16日、日本国旗を損壊する行為を罰