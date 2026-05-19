スリーマイルアイランド原発＝2019年3月、米ペンシルベニア州（共同）米国内で、規制当局から80年運転の認可を得た原発は稼働中の2割に当たる20基に上ることが19日、日本原子力産業協会の分析で分かった。トランプ大統領は原発の発電能力を4倍にすることを掲げる。新規建設は巨額の費用を要するため、既にある原発を使い倒そうとする思惑が透ける。閉鎖した原発を“復活”させる動きもあるが、専門家は「事故リスクは高まる」と