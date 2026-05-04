子どもをきっかけに生まれる「ママ友」関係。気軽におしゃべりできる相手がいるのは心強い一方で、距離感に悩むことも少なくありません。今回の投稿は、ママ友とのやり取りに戸惑ったエピソードです。ちょっとしたひと言が、関係のあり方を考えるきっかけになったようです。『LINEでママ友から「明日ランチに行かない？」と誘われた。仕事があるから断ったら、「友だちやめるよ！」と返事がきた。えっ？と思って、「今度休みの日