ママ友とはお互いにLINEを交換することもあるでしょう。気軽にメッセージを送ることができて便利ですが、なかには「何がしたいのだろう」と思うような内容もあるそうで……。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。『近所のママ友が、旦那に誕生日プレゼントを買ってもらった、結婚記念日にケーキを買ってもらったと、写真付きでLINEしてくる。こっちは興味ないんだけれど、返信しなくても送り続けてくる…