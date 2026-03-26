毎日仕事や家庭で頑張るお父さんへ、今年は“くつろぎ時間”を贈ってみませんか？Chaponから、父の日限定セット『いつもありがとう くつろぎの休日』が数量限定で登場♡お風呂時間を“ひとり静かにリセットできる場所”へ変えてくれる、天然精油100％の贅沢な香りが魅力です。その日の気分や疲れに合わせて選べる4種の香りで、心ほどけるバスタイムを楽しめます♪ 父の日限定の癒しギフト♡ いつもありがとう 父の日