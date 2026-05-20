「私が子どもを産めなかったらどうする？」。34歳美人経営者の質問に対する“婚約者”の回答に、タレントでフリーアナウンサーの森香澄がツッコミを入れる場面があった。【映像】ツッコミ殺到の高卒社長の発言シーン5月19日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第4話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相