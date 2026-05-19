中学受験は「課金ゲーム」と言われて久しいですが、実際、大手塾に入って宿題をこなしていけば、相応に偏差値は上がっていきます。ただ、大手塾の宿題を1人でこなせる小学生はそうそういません。親がつきっきりで勉強を見るか、あるいは個別指導塾に外注するか。この2択で「勝率が上がる」のが、今の中学受験の現実です。しかし、親や個別指導の講師によって「無理やり勉強させられた」子たちが、難関校に入学した後にどうなるのか