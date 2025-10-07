野党時代も含め、26年にわたり足並みを揃えてきた自民・公明の両党ですが、ここにきて連立協議が難航するなど、結束が揺らぐ事態となっています。きょう午後、自民党の新執行部と公明党幹部が顔を揃えました。就任の挨拶にもかかわらず、公明党の斉藤代表はこの厳しい表情。与党同士と思えない雰囲気です。このあと、両党のトップと幹事長は1時間半にわたり膝詰めで協議をおこないました。連立合意に進展はあったのでしょうか？終