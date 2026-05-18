18日、参議院決算委員会において、国民民主党・奥村祥大氏が質問している最中に、委員会室に突然「パリン！」という音が鳴り響き一時騒然、議長から「速記を止めてください」と約1分半、質疑が中断するというハプニングが起きた。【映像】「パリン」と何かが割れた瞬間奥村氏は、「日米同盟を基軸として外交展開をしていくというのは言わずもがなですが、それだけでは今日の複雑な国際情勢を乗り切るのは厳しいだろうというこ