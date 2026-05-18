国民民主党の伊藤孝恵参院議員が、2026年5月13日に公開されたYouTube動画に出演し、沖縄の辺野古沖で発生した船転覆・死亡事故をめぐるメディアの報道姿勢を批判した。複数報道によると、3月16日に平和学習中の同志社国際高校の生徒18人と乗組員を乗せた船2隻が転覆し、女子生徒と船長が死亡した。「こんなにメディアが報道しないのは一体なぜなんだろうと」今回は経済系YouTubeチャンネル「真相深入り！虎ノ門ニュース」で公開さ