高市早苗氏、人事めぐり不記載議員の起用にも「問題ない」と含み 総裁選 自民党 FNNプライムオンライン 高市早苗氏、人事めぐり不記載議員の起用にも「問題ない」と含み 2025年10月4日 18時26分 ざっくり言うと 自民党の高市早苗新総裁が4日の就任会見で、党役員・閣僚人事に言及した 派閥のパーティー収入を巡る不記載があった議員の起用について説明 すでに処分を受けたことなどを指摘し、「人事に影響はない」と語った