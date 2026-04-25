「齋藤正勝のマーケット情報最前線」、4月24日19時からLIVEでお送りした2026年4月号。今回は、「これまで５時間かかっていたのを１時間で仕上げた」と齋藤が豪語するAI「クロード・オーパス」活用の資料とともに、国内外の政治、経済、相場の分析から投資のアイデアまで、多岐にわたるテーマを語り尽くします。まず不透明な状況が続く中東情勢を尻目に、ついに６万円の大台にワンタッチした日経平均の急