中道改革連合の小川淳也代表が10日にX（旧Twitter）を更新し、「週刊文春」（文藝春秋）が報じた高市早苗首相陣営の選挙時の他候補誹謗（ひぼう）中傷動画作成依頼疑惑報道に言及。「もし事実なら、みっともないし情けない」と批判した。 現在、「文春」が報じている、高市陣営が総裁選や衆院選挙時に他陣営を中傷する内容の動画の作成を依頼し、投稿していたという疑惑。高市首相は8日と11日に参院で報道を否定している。 一