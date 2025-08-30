ウクライナ軍が、戦略的に重要なロシア国内の橋２本を破壊した/58th Separate Motorized Infantry Brigade via CNN Newsource（ＣＮＮ）ウクライナは、ロシア国内の橋２本を破壊したと発表した。安価なドローン（無人機）数機を使用し、ロシア軍が現場に隠した地雷と弾薬を攻撃したという。ウクライナ軍によれば、当該の２本の橋は同国北部ハルキウ州との国境付近にあり、ロシア軍が部隊への補給に使用していた。これらの橋は戦略