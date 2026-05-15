人気YouTuberのサワ(30)が13日、自身のYouTubeチャンネルで動画を更新。約4年の不妊治療の末、妻が第1子を妊娠したことを発表した。 【写真】2022年には豪華な結婚披露宴サワ＆エリマネ夫妻 サワはYouTubeの登録者が3チャンネル合計で390万人超を誇るウクライナ出身の人気YouTuber。2022年2月に同チャンネルのサポートをしていた「エリマネ」という女性と結婚を発表している。弟のヤンと合わせて「サワヤン」として