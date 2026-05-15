ゼレンスキー大統領から勲章を授与されたオレクシー・ミハイロフ氏（本人提供、共同）【キーウ共同】ロシアの侵攻を受けるウクライナが軍の待遇改善に乗り出した。最前線の歩兵には月額で最高40万フリブニャ（約140万円）を支給する破格の待遇。東部ドンバス地域（ドネツク、ルハンスク両州）で持久戦が続き歩兵の損失が深刻化する中、人員不足の解消が狙い。交代や補充制度も厳格化し、任務の長期化も是正したい考えだ。「約1