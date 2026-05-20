歌手hitomi（50）が、19日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。反抗期の息子から送られた、衝撃のメッセージを明かした。番組は「男の子ママの悩み」の特集で、hitomiと、内田恭子、高城亜樹、辻希美がゲスト出演。シソンヌ長谷川忍も参加した。17歳の長女と、11歳、9歳、5歳の男の子3人を育てるhitomiは「まさに反抗期ちょっと始まっている感じで」と切り出すと「LINEで『クソババア土