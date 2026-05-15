◆大相撲▽夏場所７日目（１４日、両国国技館）元大関の幕内・朝乃山（高砂）が２敗を守った。ウクライナ出身の幕内・獅司（雷）を立ち合いで受け止め、右をねじ込もうと相手を押し込んで最後は押し出した。「もっと引きつけていかないといけない」とうなずいた。この日はサッカーＷ杯の日本代表が発表された。サッカーは、ゲームをしていた影響でスペインやドイツが強かった２０１０〜１４年頃の海外サッカーの選手名をよく