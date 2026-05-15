ウクライナでロシア軍による最大規模とされる攻撃があり、キーウでは16人が死亡しました。南部では国連機関の車両にも被害が出ています。ゼレンスキー大統領は、ロシア軍が13日から14日にかけて、ドローン1567機とミサイル56発で攻撃を行ったと明らかにしました。ロイター通信は2022年の侵攻開始以降、最大規模の攻撃だとしています。キーウのほか、北東部ハルキウ州や西部リウネ州など各地に攻撃があり、非常事態庁によると、キー