ウクライナ各地で13日から2日間にわたり、ロシア軍による大規模な攻撃があり、首都キーウでは子ども3人を含む21人が死亡しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア軍が13日からの2日間にわたり、無人機1500機以上、ミサイル56発で攻撃を行ったと明らかにしました。ロイター通信によりますと2022年の侵攻開始以来、最大規模の攻撃だということです。ウクライナ非常事態庁などによりますと、北東部のハルキウ州や南部のヘ