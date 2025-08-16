物価高やコメ価格の高騰が食卓を直撃する中、給食がない夏休みに、子どもの食事が危機に陥っている。【映像】「とんでもないことを…」支援団体に寄せられた母親の声支援団体の、認定NPO法人グッドネーバーズ・ジャパンの調査によると、学校がある期間と比べ長期休みの期間は、子どもの食事が1日2食以下の割合が約2.5倍に増加する。長期休みの期間に食事の回数が減ると答えた人の理由としては、「経済的に余裕がない」という