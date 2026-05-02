誰とでも仲良くしなさい、と幼稚園や学校では習うものの、それがキレイゴトに過ぎないのは、ある程度の年齢になれば誰でも知っている。どうしても相性というものがあるうえ、意味不明に意地悪な人というのは一定数存在する。【写真を見る】「僕もエゴサーチをすると無数の悪口が見つかります」古市憲寿が語った“アンチ”への心構えこうした人間関係の問題は、自分一人では解決できないが、気の持ちようである程度ストレスを