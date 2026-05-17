お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志（50）が17日、TBS系『上田晋也のサンデーQ』（毎週日曜前11：35）に生出演し、第1子誕生を報告した。【写真】有吉弘行も祝福！小さな男の子を抱いて微笑む田中卓志田中は、14日に第1子男児誕生を発表。この日、上田晋也らから祝福され、田中は「ありがとうございます」と笑顔で応え、「今月の頭に産まれてるんです」と明かした。田中は「男の子なんですよ。かわいくて。毎日家帰って