長引く物価高の影響で今年のゴールデンウィークは、工夫をしながら過ごしている人も多いようです。JR九州は、わずか100円で1日乗り放題の特別な切符を販売しています。その名も、「こどもぼうけんきっぷ」です。センテラス天文館で開かれている「てんもんかんこどもフェスティバル」。We Love天文館協議会が連休中の子供たちに楽しんでもらい街の賑わいを生み出そうと毎年、開いています。（記者）「子どもたちが