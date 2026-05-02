記事ポイントフジテレビの人気番組『逃走中』が、シリーズ史上初のVRイベントとして登場世界的に話題の異世界空間「リミナルスペース」を舞台に、ハンターから隠れて逃げ延びるアトラクション2026年6月27日〜9月27日、お台場・ダイバーシティ東京 プラザ 6Fで開催フジテレビの追跡バラエティ番組『逃走中』が、シリーズ史上初めてバーチャル空間へと進出します。逃走中リミナルワールド製作委員会は、VRゴーグルを装着してハンター