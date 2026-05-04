このゴールデンウィークに海外旅行を楽しんでいる人や、今年の夏休みは海外へ行こうと旅行計画を立てている人も多いはず。その中には言葉の壁、特に英語の壁に不安を感じている人もいるかもしれません。最近は英語は話せなくても翻訳アプリなどの便利なツールがあるので現地でのコミュニケーションは取りやすくなっていますが、空港やホテル、レストランなどでとっさの一言や返答が必要になることもあります。そこで、初心者でも覚