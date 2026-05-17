メイクするたびに気分まで高めてくれる、NARSの新作チークが話題♡2026年5月22日（金）より、「ライトリフレクティング ルミナイジングブラッシュ」が新発売されます。ハイライターの透明感あふれる輝きと、ブラッシュの自然な血色感を融合した“ブラッシュタイプ”の新感覚アイテム。どの角度から見ても美しく輝く、洗練されたツヤ肌を演出してくれる注目コスメです。 発光感と血色感を両立 「NARS ライ