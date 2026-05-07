小学生のうちは親が子どもの勉強を見てあげたり、一緒に考えたりしてあげる場面が多いですよね。そうしたなかママスタコミュニティには、小学校における「自主学習」に関する質問が寄せられていました。投稿者さんのお子さんは小学校低学年。宿題で自主学習が出て、どのようにやったらいいのかと悩んでいます。『小学校の宿題で「自主学習」が出るときはありますか？お子さんはどんなことをやっていますか？ノートに親が問題を